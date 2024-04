Adriana Bombom exibe físico torneado e ganha elogios: 'Maravilhosa'

Adriana Bombom, 50, exibiu o físico torneado ao compartilhar fotos em uma rede social, na tarde desta sexta-feira (5), e ganhou elogios.

O que aconteceu

Em uma publicação no Instagram, Adriana posou com um vestido preto e mostrou o físico. Logo, ela chamou atenção com o corpo torneado em clique compartilhado em Miguel Pereira, no interior do Rio de Janeiro.

Na legenda, Adriana escreveu: "Boa tarde amados! Passando aqui pra desejar um bom final de semana a todos!".