Público pode enxergar Davi como 'ilusão' após vitória, diz astrólogo

Ricardo aponta, contudo, que o mapa astral de Davi não está muito bom no âmbito profissional: "Ele tem uma enorme chance de ganhar o BBB, mas acredito que uma grande surpresa ainda pode acontecer?"

O astrólogo acredita que o público pode ter uma "ilusão" em torno de Davi e se decepcionar após o fim do programa. "Quando chegar aqui fora, o público pode não encontrar todo o brilho visto no programa."

Ricardo ainda pontua que Davi pode se aventurar no empreendedorismo.

Acredito que ele vai partir para o mundo dos negócios, tende a ir mais para o empreendedorismo do que para as artes. Ele deve surfar a onda, o que é normal. Programas, entrevistas, eventos etc. Mas entre o fim deste ano e início do próximo ano, ele tende a montar um negócio. Ricardo Muri