Produção do BBB não está preparada para lidar com alguém como Beatriz

Na visão de Bárbara, o caso atual precisa servir de base para que a direção do Big Brother saiba como se portar diante de exemplos similares no futuro. "Como fica isso para os próximos anos? Quais serão as punições? Talvez mexer no bolso deles? Tirar não necessariamente o dinheiro do prêmio, mas das ações de merchadising? É algo a se pensar."

Caso isso não aconteça, Saryne teme que o BBB coloque em xeque a credibilidade que outros formatos do gênero já não possuem. "A produção não pode perder o controle do programa. O BBB não pode se dar ao luxo de virar uma bagunça e correr o risco de se transformar em A Fazenda."

Porcentagem de rejeição a Davi mostra que favorito corre risco na final

MC Bin Laden, 30, e Davi Brito, 21 disputam nesta quinta-feira (4) o 17º paredão do BBB 24 (Globo). A enquete promovida por Splash aponta para a provável eliminação do funkeiro - que ostenta mais que o dobro (72,46%) do percentual de intenções de voto contra Davi (27,54%).

A comentarista de realities Kerline Cardoso mostrou-se surpresa ao se deparar com uma fatia tão expressiva do público contra Davi - o grande favorito da edição. "Esses 27% do Davi são reflexo de rejeição [contra ele]. Não acredito que venham da força do Bin Laden [entre o público]. Realmente, são pessoas que não querem o Davi campeão - e isso é meio preocupante."