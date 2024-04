Porcentagem de rejeição a Davi mostra que favorito corre risco na final

MC Bin Laden, 30, e Davi Brito, 21 disputam nesta quinta-feira (4) o 17º paredão do BBB 24 (Globo). A enquete promovida por Splash aponta para a provável eliminação do funkeiro - que ostenta mais que o dobro (72,46%) do percentual de intenções de voto contra Davi (27,54%).

A comentarista de realities Kerline Cardoso mostrou-se surpresa ao se deparar, no Central Splash, com uma fatia tão expressiva do público contra Davi - o grande favorito da edição. "Esses 27% do Davi são reflexo de rejeição [contra ele]. Não acredito que venham da força do Bin Laden [entre o público]. Realmente, são pessoas que não querem o Davi campeão - e isso é meio preocupante."