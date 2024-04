Passado de Inácio volta para assombrá-lo em sequestro violento

No episódio de 'Cheias de Charme' desta quinta-feira (4), Inácio é sequestrado. Penha conta a Lygia tudo sobre a dívida com agiota. Ela liga para amigo delegado.

Agiota encurrala Sandro, mas é preso por policiais antes de cobrar dívida. Sandro conta para Penha e ela explica o que fez. Isadora descobre que Cida pegou sua bolsa de modelo único.

Chayene ameaça não fazer show, mas Tom cancela de antemão e a tira do casting. Inácio acorda no cativeiro e discute com sequestrador. Isadora briga com Cida.