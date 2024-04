Parcial UOL BBB: público ignora polêmica em festa e porcentagem surpreende

A popularidade de Davi parece ter sofrido uma queda relevante. De acordo com a enquete UOL, o brother tem recebido cada vez mais votos no paredão do BBB 24.

O que diz a votação

Segundo a nova parcial, atualizada às 11h, MC Bin Laden diminuiu consideravelmente a porcentagem para ser eliminado.

O funkeiro, que chegou a bater mais de 80%, agora aparece com 70,49% dos votos.