Não é 1ª vez de BBB 24 no Tá Com Nada; lembre quem já levou casa à punição

Beatriz foi punida e perdeu 500 estalecas na tarde de hoje (4), levando a casa do BBB 24 (Globo) para o "Tá Com Nada". No entanto, essa não é a primeira vez que os brothers dessa edição enfrentam a punição.

O que aconteceu

Maior aliada de Beatriz no jogo, Alane foi justamente a responsável por aumentar o número de "vacilos" na primeira vez que a casa do BBB entrou para o Tá Com Nada anteriormente. Mas a pessoa que deu a "cartada final" para a punição foi Fernanda.