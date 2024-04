Último Camarote e quase expulsão: MC Bin Laden é eliminado do BBB 24

Confissão sobre adoção e apoio nas redes sociais. No confinamento, contou que a mãe tentou abortá-lo e sobre o processo de sua adoção. Ainda recebeu apoio e repercutiu fora do Brasil, quando alguns gringos acharam que os brasileiros estavam pedindo respeito ao terrorista Bin Laden.

Vontade de desistir. O funkeiro pontuou sua vontade de desistir várias vezes e ficou abalado com a desistência de Vanessa Lopes.

Fofoca sobre prêmio. O famoso repassou para os colegas que Davi havia dito que os Camarotes não mereciam o prêmio do programa. Na verdade, o motorista de aplicativo ressaltou que gostaria que o ganhador precisasse do dinheiro.

Alerta e bate-boca com Isabelle. O artista afirmou que a dançarina estava sendo conivente com os erros do aliado Davi. Depois disso, após indicá-la ao Paredão, os dois discutiram.

Treta do calabreso. Davi, Lucas Henrique e MC Bin Laden discutiram em uma festa e o baiano chamou o carioca de "calabreso". Na situação, o cantor ainda chegou a dar uma narigada no motorista de aplicativo, exibida pela Globo depois.

Affair com Giovanna. O participante beijou a nutricionista e viveu um affair no confinamento — recebendo até uma camisinha de Michel após trocar carícias com a sister. Apesar disso, a dupla decidiu que o romance não sairia da casa.