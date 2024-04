Mariana abre o coração e faz confissão para João Pedro em 'Renascer'

Nos próximos capítulos da novela "Renascer" (Globo), Mariana (Theresa Fonseca) abre o coração e faz revelação para João Pedro (Juan Paiva).

Após Sandra (Giullia Buscacio) terminar o relacionamento com o filho de José Inocêncio, a neta de Belarmino (Antonio Calloni) procura João Pedro. Ela diz que gostou muito da atitude do moço de acabar com o namoro.