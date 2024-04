'Já era para eu ter sido Líder', diz Davi sobre a reta final do BBB 24

Em conversa na piscina do BBB 24 (Globo), Davi e Beatriz analisaram a reta final do reality.

O que aconteceu

O baiano está disputando a permanência na casa com Bin, hoje (4), no programa ao vivo, e um deles será eliminado do jogo. Em conversa com Bia, Davi falou sobre o Paredão e Prova do Líder.