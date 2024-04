Helena e Ísis ficam cara a cara pela 1ª vez após descobrirem que são irmãs

No capítulo de sexta (5), da novela "Elas por Elas" (Globo) Ísis (Rayssa Bratillieri) e Helena (Isabel Teixeira) se encontram pela 1ª vez após descobrirem que são irmãs.

Após o infarto de Sérgio (Marcos Caruso), as duas se encontram no hospital. "Fica, por favor! É a primeira vez que nos encontramos depois de saber que somos filhas do mesmo pai", diz a vilã ao encontrar a veterinária no quarto do pai.