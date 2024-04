Filha de Angelina Jolie e Brad Pitt aparece em foto rara de bastidores

Vivvienne Jolie Pitt, 15, apareceu em uma foto dos ensaios da produção "The Outsiders".

O que aconteceu

Angelina Jolie, 48, e a filha de 15 anos, trabalham juntas no musical "The Outsiders" que estreará próximo dia 11 de abril na Brodway. No carrossel publicado pelo perfil do Instagram da peça, as duas são clicadas em fotos com o elenco e equipe da produção.

Não se sabe ao certo qual a função da jovem na produção, mas Angelina confirmou seu trabalho em um comunicado após mostrar "interesse em teatro". Já a atriz de "Malévola", é uma das principais produtoras do musical. Na ocasião das fotos, a dupla estava assistindo uma performance teste da peça.