Enquete UOL BBB 24: porcentagem muda após famosos se envolverem em polêmica

O cantor Nadson o Ferinha mandou um 'forte abraço' ao participante. "Davi foi um cara que levou meu nome para rede nacional e é óbvio que sentimos esse reflexo nas redes", falou. "Agora tô indo dormir com esse vídeo do Davi com o Paulo Ricardo… dói, dói muito!", disse Jessi Alves, do BBB 22.

"Vai falar que [ele] não viu? Justamente a pessoa que o BRASIL inteiro tá vendo, o cantor antiético não vê. Não somos nós que vemos racismo em tudo, vocês que literalmente fingem não nos ver ou fingem não ver o racismo podre de vocês", escreveu Fred Nicácio.

Ainda segundo a enquete UOL, Davi recebeu apenas 28,21% dos votos para deixar o programa. A edição ao vivo do BBB 24 vai ao ar logo após a novela "Renascer", a partir das 22h25.