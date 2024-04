Defesa de Wilma pede perícia psicológica do filho de Gal Costa

O jovem nega que tenha sido influenciado pela sua namorada. "Não vou querer entrar muito nessa questão afetiva da minha vida. Até porque eu escolho com quem eu quero estar e quando quero estar."

Abri meus olhos, eu mesmo [sobre a decisão de brigar pela herança da mãe]. Depois, minhas advogadas me ajudaram e abriram mais meus olhos. Não precisei de ninguém para me influenciar, para me coagir, me colocar num caminho, para me colocar contra a Wilma. Eu sozinho descobri um monte de coisas.

Gabriel Costa Penna Burgos

Gabriel, filho de Gal Costa, e Wilma Petrillo falam ao Fantástico Imagem: Reprodução/Globoplay

A disputa pela herança

Gabriel saiu da casa em que morava com Wilma Petrillo em janeiro. Desde então, decidiu brigar na Justiça pela herança da mãe. Ele contesta a fração pretendida pela ex-empresária da artista. O processo corre em segredo de Justiça no TJ-SP.

Até o momento, por ter tido reconhecida a união estável com a cantora, Wilma Petrillo virou a inventariante dos bens de Gal Costa. A ex-companheira de Gal, por sua vez, diz que não há bens, apenas dívidas deixadas pela cantora.