'Melhor oral' e 'pau muito duro': o que Secco disse sobre sexo com Hugo

O casamento de Deborah Secco, 44, e Hugo Moura, 34, chegou ao fim. A relação foi marcada por muitas revelações da atriz sobre a vida sexual dois dois.

Deborah disse que transava dez vezes por dia no início do namoro com o então marido. "Eu engravidei com dois meses de namoro, então a gente transava 10 vezes por dia, quando transava médio. A gente estava naquele momento em que só transava. Depois, a gente começou a conversar, transar e cozinhar, transar e ver um filme, mas antes era só transar", contou, em entrevista a Sabrina Sato.

Atriz deu detalhes sobre o pênis do ex. "O pau do Hugo tem uma particularidade, que é o mais incrível de tudo. Além de grande e grosso, ele é duro. Às vezes não dá para fazer aquela garganta profunda porque ele não tem aderência de tão duro. Porque ele é muito duro, não é maleável. Ele é tipo um copo".