Bruno Gagliasso faz ensaio 'diferentão' e é comparado a Voldemort

Após passar por uma transformação radical no visual devido a um papel, Bruno Gagliasso faz ensaio fotográfico "diferentão" é comparado ao personagem Voldemort, vilão da franquia "Harry Potter".

O que aconteceu

O ator está com a cabeça e as sobrancelhas raspadas e participou de uma sessão de fotos completamente nu. No entanto, o efeito preto e branco e outros efeitos que deram um ar mais "sombrio" as imagens gerou os comentários.

Mesmo com as comparações, os internautas não pouparam nos elogios: "Voldemort está diferente, está bonito" e "Você está a cara do ator que fez o papel de diabo em 'A Paixão de Cristo', do Mel Gibson. Incrível!" foram algumas das declarações deixadas no post.