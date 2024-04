BBB 24: Saiba quando será a última Prova do Anjo da temporada

A Prova do Anjo é a segunda dinâmica a chegar ao fim no programa, que já encerrou as Festas do Líder.

Ainda na sexta-feira (5), o 18º Paredão do programa será formado, com a eliminação marcada para o domingo (7).

A final do BBB 24 (Globo) está marcada para o dia 16 de abril.

