BBB 24 de hoje tem eliminação e Prova do Líder; que horas começa?

Primeiro, o programa divulgará o resultado do 17º Paredão, que está entre Davi e MC Bin Laden. Em seguida, os brothers do Top 7 enfrentarão uma nova Prova do Líder.

Já a formação do 18º Paredão acontecerá na noite de sexta (5). Um novo participante será eliminado no domingo (7), quando teremos a definição do Top 6.

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 17º Paredão? Davi Reprodução/Globo MC Bin Laden Divulgação/Globo

