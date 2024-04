Pitel desabafa sobre convivência com Bia: 'Cansativa, imatura, infantil'

Giovanna Pitel, eliminada no 16º Paredão do BBB 24 (Globo), participou do BBB - A Eliminação (Multishow) e falou sobre o dia a dia com Beatriz na confinamento.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Em entrevista à Ana Clara, Pitel desabafou sobre a convivência com Bia: a ex-sister classificou a vendedora do Brás como "livramento" após sua saída do reality.