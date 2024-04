Mulher de Davi dá indireta após festa com Paulo Ricardo: 'Brasil abraçou'

Mani, namorada de Davi, postou uma indireta nas redes sociais após Paulo Ricardo não cumprimentar o brother na festa do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

A companheira do participante deu a alfinetada no Instagram. "4 de abril de 2024. Hoje é o dia do abraço no Brasil. Davi, meu amor, o Brasil inteiro lhe abraçou", escreveu nesta quinta-feira (4).