Fernanda diz que tinha expectativas com Alane: 'Parecia que ia dar certo'

Fernanda, eliminada no 15º Paredão do BBB 24 (Globo), participou do BBB - A Eliminação (Multishow) e falou sobre a tentativa de se aproximar de Alane na casa.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No programa, Fernanda foi questionada por Ana Clara: "Qual foi a pessoa que até começou legal mas deu ruim? Pode ser no jogo ou para você."