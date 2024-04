'Você é livre e faz o que quiser', diz Davi para Isabelle no BBB 24

Na festa do Top 8 do BBB 24 (Globo), Davi conversou com Isabelle e disse que a sister não deve se sentir pressionada por ele.

O que aconteceu

No papo, Davi afirmou: "Às vezes, você fala que se sente pressionada. Eu não te pressiono em nenhum momento. Você é livre, faz o que quiser. A vida é sua, você já é adulta. Eu só queria te ajudar a resolver a situação com a qual está incomodada."