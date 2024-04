Após seguir Júpiter, Elisa faz descoberta inesperada em 'Família É Tudo'

No capítulo de quinta (04), da novela 'Família É Tudo', Paulina e Brenda manipulam Laurinha e Pudim. Jéssica se desespera ao pensar que Luca pode perdoar Electra.

Lulu flagra Andrômeda e Chicão juntos. Guto passa mal ao receber carinho de Lupita. Paulina tenta constranger Vênus durante o jantar. Elisa segue Júpiter.

Laurinha e Pudim ofendem Vênus após ver as notícias sobre sua prisão, e Tom se irrita. Elisa flagra Júpiter na frente do casarão. Luca conta para Murilo que reatou com Electra.