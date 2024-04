Após segredo vir à tona, Augusto toma coragem para encarar morte do passado

No episódio de "Renascer" desta quinta-feira (4), José Inocêncio sugere a Pastor Lívio que comunique a Egídio que não haverá casamento.

Zinha continua evitando conversar com Lu. Eliana pede a Damião que a ensine a lidar com a montaria do cavalo. Venâncio revela a Augusto que Buba é uma mulher trans, e o irmão o aconselha a contar a verdade a José Inocêncio.

Augusto emociona Zinha ao falar sobre a morte de Jupará. João Pedro e Sandra visitam o centro de estudos do cacau.