Após noite de amor sem proteção, Olavo mata charada sobre segredo bizarro

No capítulo de 'Paraíso Tropical' desta quinta-feira (4), Camila procura Nely e conta que Fred pegou empréstimo no banco. Paula e Daniel convencem Lúcia a convidar Taís para jantar na casa dela.

Lúcia descobre com a secretária de Antenor que ele teve um caso com Renata. Paula liga para Olavo e marca o encontro. Daniel finge que o pai está passando mal e sai do jantar na casa de Antenor.

Heitor conversa com Nely sobre a dívida e se emociona quando ela sugere que vendam o apartamento do Leblon para sustentar o sonho dele. Daniel consegue invadir a sala de Olavo e abrir a gaveta.