Alessandra Negrini usa lingerie durante depilação: 'Desse jeito passo mal'

Alessandra Negrini, 53, esbanjou simpatia e encantou os seguidores ao postar vídeo durante sessão de depilação a laser.

O que aconteceu

Nas imagens, Negrini aparece deitada em uma maca com o bumbum para cima. A atriz usa uma lingerie na cor preta e protege a parte íntima com uma toalha branca, mas o reflexo no espelho quase mostra demais.

"Quando a gente depila a perna e não dói, a gente fica assim", legendou a artista na postagem compartilhada no Instagram.