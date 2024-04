Xand Avião manda recado provocativo após conferir look da esposa

Xand Avião, 42, fez um elogio provocativo após conferir look da esposa, Isabele Temóteo, que foi a um evento na noite desta terça-feira (2).

O que aconteceu

A influencer e empresária mostrou o seu look em um post no Instagram. Ela usou uma camisa social com uma gravata com brilhos.

Nos comentários, o cantor fez um comentário provocativo para a esposa. "Ela não sai de casa para brincar!!! Traz essa gravata pra casa, pensei uma coisa", escreveu ele, que ainda colocou um emoji de diabo. "Besta", reagiu Isabele.