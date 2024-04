Saryne: Globo acerta em tom cuidadoso com Pitel sobre separação de Buda

Após sua eliminação do BBB 24 (Globo), Pitel foi recebida com uma postura "mais amistosa" de Thais Fersoza e Ed Gama, que mostraram o potencial do Bate-Papo BBB, diz Chico Barney.

No Central Splash de hoje (3), Bárbara Saryne disse que Pitel "brilhou" na entrevista, mas não só ela: a Globo também acertou o tom do programa, especialmente ao falar sobre o término de Lucas "Buda" e Camila.