Saryne: Davi é manipulador, sim, e soube usar isso a seu favor no BBB 24

No Bate-Papo BBB de ontem (2), Pitel disse que Davi é manipulador e negociou sua entrada no Grupo Fadas, dando uma facada nas costas da Isabelle no BBB 24 (Globo).

"Pitel é corajosa e assertiva nos pontos que levanta", opinou Bárbara Saryne no Central Splash de hoje (3).