'Renascer': Mariana pede que José Inocêncio expulse Eliana da fazenda

Nos próximos capítulos da novela das 9 "Renascer" (Globo), Mariana (Theresa Fonseca) pede que José Inocêncio (Marcos Palmeira) expulse Eliana (Sophie Charlotte) da fazenda.

A sós no quarto, o casal conversa sobre a ex-mulher de José Venâncio (Rodrigo Simas). "Você veja só o que meus filhos me arrumam... José Venâncio vai embora e vou ficar eu aqui com essa tal de Eliana, rodando a fazenda pra cima e pra baixo. Me azucrinando o juízo...", reclama o homem.