Rebel Wilson revela nome do ator com quem perdeu a virgindade aos 35 anos

Ela também confessou que chegou a fingir que já tinha feito sexo por vergonha de admitir ser virgem. "As pessoas falavam que perder a virgindade aos 24 era tarde, e eu pensava: 'Meu Deus, meu número é 35. Vou parecer a maior perdedora'", e continuou: "Uma vez disse ao meu melhor amigo, para evitar as perguntas: 'fiz [sexo] para acabar logo com isso quando tinha 23 anos'".