Paula muda de vida e trama plano certeiro para reviravolta em reta final

No capítulo de 'Paraíso Tropical' desta quarta-feira (3), Cadelão e Jader se estranham. Joana encontra com Cássio e ele a convida para trabalhar no restaurante como recepcionista.

Camila flagra uma discussão de Fred com Fernanda e descobre que o restaurante do pai corre risco. Fred desabafa com Camila, que o apoia feliz e orgulhosa.

Fernanda briga com Camila e diz que seu casamento está com os dias contados. Lucia vê Renata saindo do escritório de Antenor e fica incomodada.