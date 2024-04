Paredão BBB 24 Davi x Bin Laden: veja como está a votação UOL de quem sai

Faltando pouco para a reta final do BBB 24, Davi e MC Bin Laden finalmente vão se enfrentar no paredão desta semana.

O que diz a enquete UOL

De acordo com a votação, atualizada às 14h, o funkeiro será o próximo eliminado do programa com 77,05% dos votos.

O favoritismo do motorista de aplicativo segue intacto na berlinda. Ele recebeu apenas 22,95% dos votos, porcentagem baixa, especialmente em um paredão duplo.