Davi ou Bin Laden? O que diz parcial UOL sobre 17º Paredão do BBB 24

Davi ou MC Bin Laden. Um dos dois será eliminado na quinta-feira (4), na decisão do 17º Paredão do BBB 24 (Globo). Veja o que diz a parcial da Enquete UOL sobre a berlinda montada no Modo Turbo.

O que diz a enquete

Na mais recente atualização da enquete, às 22h de hoje (3), MC Bin Laden era o favorito a deixar o reality, mas com uma porcentagem menor do que nas parciais anteriores.