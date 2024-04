Juliane Almeida, do É o Tchan, explica por que virou fisiculturista

A artista afirma que se encontrou no fisiculturismo e que é muito feliz. "Me achei na profissão. Me realizo quando estou no palco das competições. Exercito um pouco do meu lado de atriz, sabe. Hoje sou fascinada em transformar vidas. Quando a pessoa tem autoestima, saúde, ela fica mais feliz, é mais feliz em casa. Os cônjuges são mais felizes. Mudar e transformar vidas é meu maior prazer."