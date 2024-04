Guto cai para trás ao receber carinho de Lupita em 'Família É Tudo'

Lupita defende o chefe. "La culpa no é do Júpiter, Guto. La culpa es mía. Eu devia ter dito que no ia acionar o alarme de incêndio do restaurante pra o Júpiter sair sin pagar la cuenta", explica.

Ela agradece o amigo e pega em suas mãos. "Ah, Guto, tan bueno saber que eu posso contar contigo", afirma.

Ao receber um carinho da amada, Guto começa a se tremer todo. "Cla... Cla... Claro que eu... eu... me... impor... importo com você", gagueja.

A secretária pede socorro para Chicão (Gabriel Godoy). "Chicón, rápido! O Guto tá tendo um ataque!", grita

