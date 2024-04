Fora da casa do BBB 24, Pitel atinge 1 milhão de seguidores nas redes

Pitel deixou a casa do BBB 24 (Globo) ontem à noite (2). Em poucas horas fora do confinamento, a sister acumulou mais de 120 mil seguidores e atingiu a marca 1 milhão de fã nas redes sociais.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Eliminada com 82% dos votos, a assistente social foi a décima sexta eliminada do game. No ranking dos participantes com o maior número de seguidores, Pitel dividiu o 11º lugar com Marcus Vinicius, oitavo eliminado do reality.