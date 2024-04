Ele cresceu! Filho de Marcelo Fromer, morto em 2001, prestigia Titãs em SP

"Microfonado" é o primeiro projeto após a turnê de reencontro, que também contou com os ex-Titãs Paulo Miklos, Arnaldo Antunes, Nando Reis e Charles Bavin.

Morte de Marcelo Fromer

Marcelo Fromer morreu aos 39 anos no dia 13 de junho de 2001, após ter ficado dois dias em coma. Ele foi atropelado por um motoboy enquanto praticava cooper na Avenida Europa, em São Paulo, o que acarretou um trauma craniencefálico e facial. O homem fugiu do local sem prestar socorro e o músico

A família de Marcelo Fromer optou por doar os órgãos do compositor. Segundo Thiago Kairovsky de Souza Pinto, irmão do guitarrista, que participou de entrevista coletiva à época, a decisão respeitava a vontade do músico e a doação seria uma forma de fazer com que a perda fosse amenizada pela ajuda a pessoas doentes. Sete pessoas receberam os órgãos de Fromer, revelou o coordenador do Hospital das Clínicas.

Além de Max, Fromer também deixou uma filha, Alice — na época tinha sete anos, hoje tem 30. Ela, inclusive, cantou duas músicas com os colegas de banda de seu pai em na turnê de reencontro. Ela interpretou "Toda Cor" e "Não Vou Me Adaptar", ambas cocriadas pelo guitarrista.