Ex-bailarina do Faustão diz sofrer preconceito por ser sexy e bem-sucedida

Natacha Horana, 32, refletiu sobre os comentários ofensivos que recebe por sua aparência.

O que aconteceu

"É muito triste ver que as pessoas contestam a nossa inteligência", pondera a musa da Vila Isabel, no Rio de Janeiro e da Gaviões da Fiel, em São Paulo. Conforme seu relato, ela diz perceber que mulheres com corpo sexy e bem-sucedidas sofrem preconceitos e são subestimadas por ambos os gêneros.

"De homens, a gente já até espera, por conta da sociedade machista que vivemos, mas fico mais chateada ainda quando vejo alguma mulher criticando minhas fotos e meu jeito de ser", desabafou. A empresária se compara com a influencer fitness Juju Salimeni, que já foi alvo de ataques na internet.