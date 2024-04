Entre a vida e a morte, Sérgio recebe visita inesperada no hospital

Nesse momento, eles são interrompidos por Helena (Isabel Teixeira) que chega no quarto. "A família reunida! As duas filhas em volta do patriarca!", debocha.

A novela "Elas por Elas", escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.