Davi não teve combatente a sua altura e tem salvado BBB na reta final

Mesmo já tendo declarado que se considera o campeão do BBB 24 (Globo), Davi Brito, 21, segue se movimentando na casa em termos de jogo. Nesta quarta-feira (3), ele pressionou vários colegas - como Alane, 25, e Beatriz, 23 - para saber se está no top 4 ou top 5 deles.

Para Gabriel Perline, colunista do portal iG, Davi nunca teve oponente à sua altura no BBB 24 - embora Matteus, 27, seja o mais próximo a esse posto dentro da casa. "Se tem alguém que pode surpreender a esta altura do jogo, é o Matteus. Ele é a única pessoa que poderia bater o Davi, porque é o rapaz fofinho, querido, bonitinho, educado com todos... Aquele homem exemplar que agrada quem gosta de acompanhar o reality show como se fosse uma novelinha."