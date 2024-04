Brothers desanimam na reta final do BBB: 'Vi o óbvio sempre acontecer aqui'

Desanimado, MC Bin Laden lamentou estar no Paredão do BBB 24 (Globo) no Raio-X de hoje (3) e disse que as narrativas do reality estão "óbvias".

O que aconteceu

O funkeiro gravou seu raio-x diário com um semblante triste e respondendo à pergunta proposta: "O que falta acontecer na edição?"