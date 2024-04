Beatriz aconselha Isabelle sobre reta final do BBB 24: 'Não pode relaxar'

Beatriz, Isabelle e Alane conversam na área externa da casa do BBB 24 (Globo) a respeito da reta final do jogo. A grande final do programa está marcada para o dia 16 de abril.

O que aconteceu

Alane apontou que o clima da casa hoje é bem diferente do que era no começo. "Dá pra admirar, dá pra ser uma pessoa maravilhosa. Mas quando fiquei conversando com o Davi, ele falou sobre dar um gás nesse final."