Rodriguinho reencontra Pitel após eliminação: Achei que tinha me bloqueado

Nos stories do Instagram, mostrou que foi até o hotel em que a assistente social estava para reencontrá-la. "Como é bom te dar esse abraço! Seja bem-vinda. Você foi um presente que ganhei e que vou levar para a vida", afirmou. No vídeo, a alagoana admitiu que achou que ele a bloquearia e ele ressaltou que não a deixaria sozinha após a sua saída do confinamento.

A equipe de Pitel também publicou o momento em seu perfil. "Nosso vovócito não poderia deixar de receber a nossa Pitel com muito carinho, amor e apoio! Foi lindo esse reencontro. É linda e genuína a relação de pai e filha que eles têm, é leve de acompanhar. E tivemos, sim, muitos puxões de orelha da Pitel no Rodriguinho", salientou no post.

BBB 24 - enquete UOL: o que fez Pitel ser eliminada no 16º Paredão da edição? Ser do Gnomos Reprodução/Globoplay Seus aliados já estarem fora do jogo Reprodução/Globoplay Aproximação com Lucas Budas Reprodução/Globoplay Enfrentar só Fadas do Paredão Reprodução: Gshow Amizade com Fernanda Reprodução/Globoplay A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

