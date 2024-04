BBB 24: parcial UOL atualizada sinaliza mudança após DR tensa de aliados

Ao que tudo indica, a porcentagem de rejeição do brother MC Bin Laden deve diminuir bastante neste paredão. Ele disputa a preferência do público com Davi.

O que diz a enquete

De acordo com a votação do UOL, MC Bin Laden será eliminado com 72,59%. A porcentagem do funkeiro vem caindo em relação às últimas prévias.

Davi aparece com 27,41% dos votos. O número pode ser resultado da situação delicada que o brother está vivendo dentro da casa.