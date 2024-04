Bin enaltece Giovanna e faz convite para sister: 'Jantar, tomar um vinho'

Na madrugada de hoje (3) do BBB 24 (Globo), MC Bin Laden enalteceu o que viveu com Giovanna e convidou a sister para sair após o fim do programa.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Bin, que está no 17º Paredão, comentou com Giovanna: "Sei que vou sair e deixar duas pessoas incríveis aqui."