BBB 24: Buda e Giovanna combinam estratégia para o próximo Paredão

Lucas Buda e Giovanna, integrantes que restaram do grupo Gnomos no BBB 24 (Globo), combinaram uma estratégia para a próxima formação de Paredão caso MC Bin Laden seja eliminado na 17ª berlinda — a qual disputa com Davi.

O que aconteceu

Em um papo na madrugada de hoje (3), Giovanna avaliou um cenário com a possível eliminação de Bin: "Ou seja, de quinta para domingo vai ser eu, você [Buda] e mais alguém."