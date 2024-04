Isabelle se preocupa após pular pelada na piscina: 'Brotou uma neura'

Na madrugada de hoje (3) no BBB 24 (Globo), Isabelle comentou com Alane e Beatriz que está receosa após ter pulado pelada na piscina com os aliados do grupo Fadas.

O que aconteceu

Em um desabafo, Isabelle comentou: "Ah, gente. A minha cabeça ficou um pouco preocupada hoje. Uma neura brotou no meu coração. Não sei, aquele dia do pulo na piscina, depois fiquei pensando... Estava conversando com a Giovanna e fiquei pensando nisso."