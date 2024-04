Fernanda explica sumiço: 'Gabriel não pagou as contas do telefone'

Em seguida, ela comentou como tem lidado com isso e alertou estão resolvendo a situação. "Eu fico roubando o Wi-Fi dos outros e está uma loucura que vocês não imaginam... eu queria muito estar postando, dividindo cada segundo com vocês, mas estou com esse problema do telefone para resolver".

BBB 24 - enquete UOL: o que eliminou Fernanda no 15º Paredão? Amizade com Rodriguinho e Pitel Reprodução/Globoplay Ser chamada de grosseira no jogo Reprodução/Globoplay Falar do corpo da Alane em treta Reprodução/Globoplay Ficar apenas entre academia e quarto Reprodução/Globoplay Cair no Paredão errado Reprodução/Globoplay Jogar só deitada na cama Reprodução/Globoplay Ser do Gnomos Reprodução/Globoplay A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER