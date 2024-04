Esposa de Buda detalha traição antes do BBB 24: 'Anos de terapia de casal'

Camila Moura, que agora se diz ex-esposa de Lucas Henrique, confessou que ele já teve problemas em relação à fidelidade no casamento antes do BBB 24 (Globo). Ela detalhou sobre a situação após ser entrevistada pelo Fofocalizando (SBT).

O que aconteceu

Respondendo a uma caixinha de perguntas nos stories do Instagram, a companheira do participante esclareceu: "O que quis dizer com segundo strike é que o Lucas já vacilou comigo antes em relação à fidelidade no casamento. E ele sabia que, se fizesse isso de novo, não teria perdão".